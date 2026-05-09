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Piragüismo

Pablo Graña logra el bronce en la Copa del Mundo de Szeged

El palista cangués se quedó a solo 25 centésimas del oro en la final de C-1 200 metros

Pablo Graña en una recepción oficial en el Concello de Cangas.

Pablo Graña en una recepción oficial en el Concello de Cangas. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

El palista cangués Pablo Graña logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Piragüismo Sprint, que se está disputando en la localidad húngara de Szeged. El internacional español lució en la final de la regata de C-1 200, con un tiempo de 38 segundos y 30 centésimas, para quedarse a apenas 25 centésimas del título, que recayó en el ruso Sergey Svinarev (38.05), mientras que la segunda plaza fue para el uzbeko Artur Guiev (38.17). El de O Morrazo, un seguro en los últimos años en citas de alto nivel, ya había sido segundo en su serie de semifinales con 39.65 para obtener su pase a la final.

La otra medalla del día correspondió al K-4 500 femenino integrado por Sara Ouzande, Lucía Val, Bárbara Pardo y Daniela García, que fue plata. Rodrigo Germade, por su parte, se clasificó para las semifinales de K-2 500 formando pareja con Adrián del Río al lograr el tercer mejor tiempo de su serie (1.30,92), clasificándose por detrás de los eslovacos Balaz y Botek, y de los portugueses Bebiano y Brasileiro.

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