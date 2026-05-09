El Luceros se sitúa a las puertas de la Final a 8 del Campeonato de España con sus juveniles e infantiles

El Buenas Migas Luceros de categoría juvenil y el As Casiñas Luceros de infantiles se han situado a las puertas de clasificarse para la Final a 8 del Campeonato de España después de haber encadenado dos triunfos en las dos primeras jornadas de sus respectivos sectores. El equipo juvenil dirigido por Rodrigo Mariño se impuso esta noche en un disputadísimo encuentro al Academia Alcobendas por 27-24, haciendo valer su victoria del viernes ante el Tolosa por 31-17.

Los de O Morrazo, con un inspirado Doder, se repusieron a la remontada visitante (19-20, minuto 52) para decidir en una recta final en la que se aliaron con los palos para sumar los dos puntos. Mañana jugarán a las 13 horas ante el Ademar. Una victoria o un empate les daría el pase, mientras que una derrota dejaría el camino expedito a los madrileños, que vencieron 38-29 a los leoneses y tienen mejor golaverage en caso de triple empate.

Una acción del duelo de esta tarde entre el Lirón Store Mareiras Bueu y el Lavadores. / Santos Álvarez

El As Casiñas Luceros, por su parte, también lidera su grupo después de sendas victorias ante el Guadalajara ayer (40-36) y ante el Palautorderá hoy (35-32). Mañana se mide al equipo local del Juanfersa Gijón a partir de las 12 horas. Necesita sumar para lograr su billete.

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Mientras, Bueu acoge la Final Four de ascenso a Primera Autonómica. Lirón Store Mareiras Bueu y SAR se juegan la plaza en la final femenina de las 18 horas después de haber derrotado respectivamente a Lavadores (37-32) y a Chapela (24-23). En la categoría masculina Arteixo y SAR juegan a las 16 horas después de haber dejado en la cuneta a Sanxenxo (32-28) y Tui (42-36), respectivamente.