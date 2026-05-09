El Frigoríficos se fía a O Gatañal para avanzar hacia la permanencia

El Frigoríficos del Morrazo buscará dar un paso casi definitivo hacia la permanencia en el encuentro que esta tarde (18.30 horas, O Gatañal, con el arbitraje de los catalanes García Serradilla y Marín Lorente) afronta ante el Bidasoa. La escuadra que dirige Quique Domínguez fiará buena parte de sus esperanzas a la magia de su pabellón fetiche, en donde ha logrado tres victorias en los últimos tres partidos disputados en él, ante EON Alicante, Villa de Aranda y Rebi Cuenca. La recuperación de las sensaciones como local después de una temporada muy irregular en casa ha llegado a tiempo y está siendo determinante en la trayectoria más reciente de la escuadra morracense.

Ganar hoy tendría un premio muy jugoso para los cangueses, que, tras la derrota de ayer del Huesca en Torrelavega, podrían eludir de modo definitivo las dos plazas de descenso directo, centrando su lucha ya en evitar la de promoción. Sería todo un lujo a falta de dos jornadas y más aún en un año que no ha estado exento de sufrimiento. Eso sí, plantilla y cuerpo técnico asumen la dificultad de la empresa de sorprender a uno de los favoritos a pelear por el título de los mortales, esa segunda plaza de la Liga Nexus Asobal por detrás del intratable Barcelona. Los irundarras cuentan con una plantilla profunda y de calidad contrastada, y llegarán a Cangas muy concienciados de la necesidad de no fallar.

Para el Frigoríficos las claves volverán a ser las habituales. Una hipotética campanada pasa inexcusablemente por mantener un muy buen nivel defensivo con la colaboración de Panjan, pero también por minimizar al máximo los errores ofensivos, bien sea las pérdidas de balón que tanto han lastrado el juego del equipo, como los errores en lanzamientos claros. Ya lo apuntó el técnico pontevedrés. Imponerse al Bidasoa supone rendir a alto nivel durante mucho tiempo de partido. El Cangas lo ha conseguido en muchos tramos de la temporada, pero ese buen desempeño puntual se ha visto emborronado por su irregularidad. Por eso mantener un rendimiento estable es el gran objetivo.