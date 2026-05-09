El Beluso busca romper su racha ante el Areas y el Moaña quiere certificar la permanencia en Celanova

La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (17.30 horas, campo de as Laxes) al Areas en busca de un triunfo que le permita romper su mala racha y despedirse de sus aficionados con un buen resultado. La escuadra que dirige Bruno Gago ya tiene certificada la salvación desde hacer semanas, pero encadena cuatro derrotas de forma consecutiva que le han impedido un mayor lucimiento en la clasificación, con marcadores que en ocasiones tampoco han reflejado su juego y rendimiento.

Gago tiene las bajas de Mole, Vivi, Bruno y Millán, y ha convocado a los porteros Íker y Antón; y a los jugadores de campo Bermu, Parada, Santi, Lope, Cristian, Ortube, Freire, Nuda, Álex, Jardí, Pasto, Abraham, Raúl, Arroyo, Aarón y Raúl Paredes.

El Moaña, por su parte, afronta un duelo ante el descendido Sporting Celanova (18 horas, San Rosendo) en el que intentará sentenciar su continuidad en la categoría. Los de Rafa Vázquez necesitan un triunfo en las dos últimas jornadas para que su salvación sea matemática.

Noticias relacionadas

Breixo, Juan y Chisco son baja por lesión, y Emma se queda fuera por decisión técnica, por lo que el preparador de los de O Morrazo ha llamado a los porteros Guille y Rulo; y a los jugadores de campo Jesús, Andrés, Comesaña, Dapiga, Adrián Costa, Hugo, Adrián Alonso, Marcos, Javi, Samu, Villar, Marchena, Mauro, Pibis, Breno y Fraga.