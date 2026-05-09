El Alondras echa el cierre a la temporada en cuadro ante el descendido Barbadás

El Alondras despedirá la temporada en el encuentro que esta tarde (17.30 horas, campo de Os Carrís) afronta ante el colista de la categoría y ya descendido Barbadás. Lo hará en cuadro, con numerosas bajas en la plantilla que han obligado a Rafa Villaverde a recurrir al conjunto juvenil, y con la intención de obtener un resultado positivo que le permita acabar con buen sabor de boca un año excesivamente irregular en su rendimiento.

El técnico del cuadro cangués no podrá contar con los lesionados Yelco, Víctor y Javi Pereira, además de con el sancionado Adrián Cruz, que deberá cumplir un partido de castigo por su expulsión ante el Viveiro. Además, Luismi y Guime arrastran diversas molestias que les hacen ser duda para el partido de hoy. Así, Villaverde ha echado mano de los juveniles Breixo y Gabri Álvarez para completar una lista en la que también están los porteros Pedro Ares y Brais; los defensas Diego, Kopa, Guille, Guime, Abel y Aitor Aspas; los centrocampistas Rocha, Adri Hernández, Lucas Camba y Ube; y los atacantes Martín Rafael, Luismi, Íker y Manufre.

Decimosegundos con 42 puntos, los cangueses no se jugarán nada más que la honrilla en esta última jornada de competición. Un aciago mes de marzo hipotecó sus opciones de pelear hasta el final por una fase de ascenso a la que optó durante muchas semanas. Abril no sirvió para enderezar el rumbo y el Alondras ha llegado a la recta final de la Liga sin objetivos reales, una vez la permanencia estaba garantizada. Y eso que el cambio de O Morrazo al Iago Aspas Juncal pareció reactivar al cuadro rojiblanco, que en sus primeras semanas como local en campo moañés logró cinco victorias y un empate en seis encuentros. Nada que ver con los tres empates y tres derrotas de sus últimos seis compromisos como local (todos en Moaña salvo el último ante el Viveiro, que fue en O Morrazo).

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El equipo cangués viene precisamente de encadenar dos derrotas seguidas en casa ante Lugo B y Viveiro, que lo han descolgado ya definitivamente de la zona media para situarlo en una posición más discreta. Los rojiblancos, tocados en su ánimo, sí quieren regalarse una última victoria para olvidar los últimos resultados y cerrar el año con mayor optimismo. Será poco menos que lo que desee su rival, el Barbadás, condenado desde hace semanas y con la única meta de obtener un triunfo en su despedida de la categoría.