Liga Keniata de Moaña
El Restaurante As de Guía golea al Bar Moaña a la espera del Persianas Morrazo
Primero y segundo de la máxima categoría se miden el próximo fin de semana separados por solamente dos puntos
El Restaurante As de Guía se impuso de forma contundente al Bar Moaña/Etéreo Dj’s/Pazo A Toxeiriña por 9-0 y mantiene con firmeza el liderato de la Primera División de la Liga Keniata Gallaecia Moaña, a la espera de medirse el próximo fin de semana al Persianas Morrazo en un duelo que podría decidir el campeonato. Este equipo venció con claridad al Decoraciones Fernández por 8-2 para auparse al segundo puesto, a solo dos puntos de la cabeza. En la primera vuelta el triunfo sonrió a los cangueses.
La tercera plaza es ahora para un Bar Moaña que está a cuatro puntos del primer puesto, y un poco más abajo se encuentra el AP Training, que en esta jornada no pudo pasar del empate ante el Crispametal. En la zona media-baja el A Camelia/A Carriola sacó adelante su compromiso ante el A Centoleira firmando la goleada del fin de semana (13-1), mientras que el RB Academy venció 9-6 al Northcoast Barbershop/Orquesta Magos.
En Segunda División hubo cambio de líder por tercera semana consecutiva. El Inmobiliaria Grupró asaltó la primera plaza gracias a su victoria ante el Máikel and Best (3-8), aprovechando el pinchazo del Lirón Store Bueu, que firmó tablas con el Bar Anxo (3-3). Un punto separa ahora a los dos primeros clasificados de la categoría.
El tercer puesto sigue siendo para el Semilla Negra/Tiembla Maruxa, a pesar de que en esta ocasión cedió de forma clara frente a su más inmediato perseguidor en la tabla, el Piscicasa FC (0-7). Electricidad Bermúdez, Malasangre y Kanillas Athlétic obtuvieron los otros triunfos del fin de semana.
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