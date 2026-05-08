Quique Domínguez: «A tres jornadas para el final cada resultado positivo tiene premio extra»

El Frigoríficos del Morrazo vela armas ya para medirse al Bidasoa este domingo en un duelo que, si bien no tiene la calificación de final agónica, sí puede encarrilar de forma casi definitiva la permanencia de los cangueses en la Liga Nexus Asobal. Así lo reconoce implícitamente su entrenador, Quique Domínguez, que apunta que «a tres jornadas para que acabe el campeonato cada resultado positivo tiene un premio extra. Si conseguimos sumar será genial, pero para ello hay que trabajar mucho». Ganar y alcanzar los 21 puntos sería casi determinante, más aún si esa hipotética victoria canguesa se viese acompañada por otros resultados, como una derrota del Huesca. Si es así, el Cangas eludiría definitivamente el descenso directo.

El pontevedrés no esconde que las victorias ante Alicante, Aranda y Cuenca han insuflado otro aire a su escuadra, y no solo en lo matemático. «Esos seis puntos en casa nos dan confianza y seguridad, y queremos volver a O Gatañal para darles continuidad», señala, antes de reconocer que los irundarras son «un rival de mucho talento y calidad, que pelea por el segundo puesto y que llega reforzado por buenos resultados», y del que destaca, por encima del resto, a Rodrigo Salinas, «para mí el jugador que mejor entiende el juego de toda la Liga».

El conjunto cangués ya compitió durante muchos minutos al Bidasoa en el encuentro de la primera vuelta, un camino que quiere recorrer de nuevo. «Cuando estamos en esos tramos de partido en los que reducimos los errores, de juego colectivo, de mucha circulación de balón y continuidad, estamos cómodos y los rivales sufren. Hay que ir a eso porque nos pone en posición de pelear con casi cualquiera», reflexiona el preparador de los de O Morrazo. En Artaleku los gallegos dominaron el inicio del duelo, llegaron al descanso con ventaja de un gol (15-16), pero acabaron sucumbiendo a sus errores -numerosas pérdidas de balón- y a la diferencia de plantilla, con los locales rotando y los visitantes acusando las ausencias de Rivero y Javi García, a quienes se unió durante el partido Valderhaug por lesión.

Lo que tiene claro Domínguez es que el rival que tendrá enfrente será de cuidado. «Cuentan con una grandísima plantilla, de mucho nivel y calidad, con jugadores de perfiles diferentes y con muchas posibilidades de rotación», dice, antes de apuntar los «jugadores con mucho conocimiento del juego como el citado Salinas, Gorka Nieto o Vallés», además de otros más directos como Nevado o Julen Mújica. No se olvida de «un pivote incómodo como Esteban Salinas, una buena defensa y una grandísima portería». Nada que pueda sorprender de un equipo que es tercero, a un solo punto del Logroño, que es el primero de los mortales eliminando de la ecuación al Fútbol Club Barcelona. La lectura que hace es que los suyos deberán realizar un partido muy completo para poder competir, o lo que es lo mismo, «nos va a obligar a ese tipo de partido en el que tenemos que estar muy bien durante mucho tiempo».