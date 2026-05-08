Balonmano | Liga Nexus Asobal
Martín Fuentes e Ivan Panjan optan al mejor gol y a la mejor parada del mes
El extremo compite por partida doble con tantos ante Alicante y Aranda | El croata lo hace con una intervención frente a los primeros
El Frigoríficos del Morrazo continúa siendo protagonista de los highlights de la jornada en la Liga Nexus Asobal. El club cangués tendrá dos candidatos, uno de ellos por partida doble, en las votaciones para el mejor gol y la mejor parada del pasado mes de abril, en el que la escuadra dirigida por Quique Domínguez cosechó sendas victorias ante EON Alicante y Villa de Aranda.
Así, Martín Fuentes optará al mejor gol del mes, y lo hará por duplicado, con dos acciones que ya merecieron ser destacadas en su momento. El joven extremo participará con el gol que anotó frente al Alicante con un giro de muñeca para un lanzamiento por encima de Roberto Domenech, y por otra acción de calidad frente al Aranda, con un amago de tiro arriba para soltar una rosca que se coló en la meta arandina. Junto a él están nominados precisamente el jugador de este último equipo, Tamas Janosi, además del extremo Sergio Sánchez, del Ademar.
Pero además, Ivan Panjan también está entre los cuatro elegidos a la mejor parada del pasado mes. El meta croata, que ya logró el premio al mejor jugador del mes de diciembre, entra en este listado gracias a una intervención ante el pivote Iván Montoya, en el minuto 56.45 del partido ante el Alicante, una parada que sirvió para prácticamente abrochar el triunfo de los suyos. Junto a él están nominados Calle (Torrelavega), Romero (Caserío Ciudad Real) y Bar (Atlético Valladolid).
Por otra parte, Arnau Fernández ha protagonizado el gol de la jornada 27 en la Asobal con una definición perfecta ante Krivokapic en el Granollers-Cangas.
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