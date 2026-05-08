Luis Montes: «A la temporada le doy un bien alto, sin llegar al notable"

Quinto con 36 puntos, solamente por detrás de tres transatlánticos como Valinox Novás, Ingenio y Lanzarote, y de un Xiria que fue cuarto, pero con los mismos puntos que los de O Morrazo. Ese es el balance clasificatorio de un Bueu Atlético en una temporada a la que su entrenador, Luis Montes, únicamente da «un bien alto, sin llegar al notable». Y es que, si bien los buenenses fueron capaces de prácticamente igualar su clasificación de la pasada campaña, cuando acabaron cuartos, las sensaciones no fueron las mismas. «Nos costó mucho en la primera vuelta, por múltiples factores, porque algunos jugadores tenían que asimilar el modelo de juego, por la presión mental, el calendario tampoco ayudó... Eso hizo que nos costara entrar en competición y que ese inicio no fuese muy bueno», admite el entrenador pontevedrés.

Montes reconoce que el resultado final ha sido positivo, pero que pesan esas primeras semanas de competición en las que los suyos pudieron haber logrado algo más. «Es cierto que por trabajo e implicación podríamos haber estado con cuatro o seis puntos a mayores. Aunque eso solo nos diese para subir un puesto, las sensaciones habrían sido diferentes. Si no doy una nota más alta es por las sensaciones», afirma.

Más allá de ello, el técnico se muestra ambicioso y crítico a la vez a la hora de apuntar otro de los debes de los suyos. El Bueu Atlético cerró el torneo regular como el equipo más goleador de su grupo, superando el millar de goles para situarse en los 1.023. Pero, por contra, también ha sido el segundo más goleado al recibir 1.006. «Es cierto que nuestros partidos van a más de 70 posesiones, pero también lo es que necesitamos mayor consistencia defensiva y rebajar el número de goles encajados», señala. Pero Montes también apunta otro dato. «Siempre que hemos superado las 70 posesiones hemos ganado, con la excepción del Ingenio», dice. La irregularidad en la portería es un factor adicional a tener en cuenta, si bien el preparador lo matiza. «Las victorias de más mérito fueron en días muy buenos de la portería. Al final se retroalimenta con la defensa. Cuando no defiendes es más complicado parar y al revés», subraya.

Lo cierto es que también ha sido una campaña de transición para el equipo buenense, que ha perdido a varios de sus principales referentes, sobre todo en cuanto a vestuario, como David Iglesias o Andrés. «Más aún con la baja de José López. Nos ha costado todo, eso, ajustar el modelo de juego, el hecho de ir metiendo cada vez más a los jóvenes de la casa, que es algo positivo...», reflexiona. Y también las lesiones, que no han respetado demasiado a la escuadra buenense en esta campaña. Mauro, Lluque, José, Brais, Vicente, Martiño... Lo curioso, tal y como apunta Montes, es que «hemos tenido cero lesiones musculares por segundo año consecutivo. En este sentido estoy muy contento con el trabajo de preparación física y fisioterapia. Los problemas que ha habido han sido traumáticos, luxaciones, etcétera».

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De cara a la próxima temporada, la idea es «mantener la idea de equipo y de club. Se está haciendo un gran trabajo en la base, con la misma forma de juego desde cadetes». El otro éxito que se quiere conservar es el de la afición. «Hay que seguir con ese ambiente en los partidos, con esa increíble sensación de unidad, que también se traslada a los duelos de la base», sentencia.