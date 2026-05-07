D'Antino, al frente del ranking de goleadores del Frigoríficos del Morrazo

El extremo derecho Nicolo D'Antino se mantiene al frente de la tabla de máximos realizadores del Frigoríficos del Morrazo cuando la Liga Nexus Asobal encara su recta final, con únicamente tres jornadas por delante. El internacional con Italia ha anotado en lo que va de temporada un total de 104 goles, 49 de ellos desde los siete metros, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva de los suyos. Es, además, la mejor marca del transalpino en sus siete campañas en la máxima categoría del balonmano español, superando los 101 tantos que consiguió en la 2021-2022, cuando militaba en las filas del Viveros Herol Nava.

El que fuera también jugador del Atlético Valladolid únicamente supera en dos dianas al segundo en este listado, el moañés Manu Pérez, que ha marcado 102, en su caso con solo 13 de ellos originados desde el punto de penalti. En el año de su salto definitivo a la élite, el central está a punto de doblar su aportación goleadora en las cinco campañas anteriores, en las que marcó entre todas ellas 56 tantos.

Eso sí, los números de D'Antino y Pérez no son suficientes para entrar siquiera en los 15 primeros del ranking de la Asobal, demostrando la coralidad del juego ofensivo del Cangas. El italiano es el vigésimo y su compañero el vigesimoprimero en una tabla que encabeza el ademarista Gonzalo Pérez Arce con 210 goles, acompañado en el podio por David Cadarso (Logroño) y Marcos Fis (Granollers), con 153 y 143 tantos, respectivamente.

El tercero en liza en el conjunto dirigido por Quique Domínguez es el extremo izquierdo Arnau Fernández, cuya aportación anotadora llega a los 71 goles, 10 desde los siete metros. La clasificación se aprieta ahí, pues su distancia con respecto a dos jugadores que destacan principalmente por su aportación defensiva es mínima. Así, el cubano Ángel Rivero ha marcado 69 dianas y el madrileño Santi López otros 67. Martín Gayo ha marcado 59, en su media habitual de las últimas temporadas (66, 60 y 65 tantos en las tres campañas anteriores), mientras que el extremo Jaime Gallardo completaría el siete de anotadores del Frigoríficos con 50 goles, tirando de efectividad en duelos recientes como el de Granollers o el del EON Alicante (5/5 y 6/6 en estos choques).

Samu Pereiro, que se perdió cinco encuentros por una lesión de rodilla, ha anotado 44 goles, y el noruego Valderhaug, muy irregular en su rendimiento, ha tenido que conformarse con 41. Los dos siguientes son el capitán Juan Quintas y el húngaro Marcell Csaba Ludman, autores de 30 tantos cada uno de ellos. Luego aparece el pivote Pablo Castro, que en su regreso a casa ha marcado 26 goles, la mejor marca histórica para un jugador especializado en labores defensivas.

Martín Fuentes, en su incorporación al primer equipo después del paso atrás dado por Arón Díaz, acumula ya 21 dianas, seis más precisamente que el lalinense y que el pivote Javi García, quien se perdió prácticamente una vuelta entera por una grave lesión en el hombro y que ha ido poco a poco ganando minutos en los esquemas del entrenador pontevedrés. Los canteranos Juan Rodríguez (ahora en las filas del Agustinos de Alicante) y Iago Iglesias han marcado cuatro y dos goles, respectivamente. Y no hay que olvidar en este listado al portero Ivan Panjan, autor de tres dianas en lo que va de Liga.