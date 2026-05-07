Bueu organiza este fin de semana la Final a 4 de ascenso a Primera Autonómica, tanto femenina como masculina, en un evento que se celebrará en el pabellón Pablo Herbello y que definirá los dos equipos que se unirán a Balonmán Moaña (en hombres) y a BM Abegondo (en mujeres), que ya han obtenido su pase a superior categoría. La cita fue presentada este mediodía en el astillero de Purro, en un acto al que asistieron, entre otros, Daniel Benavides, jefe del Servicio de Deportes de Pontevedra de la Xunta; el alcalde de Bueu, Félix Juncal; el edil de Deportes, Ricardo Verde; la portavoz del PP, Elena Estévez; el presidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López; y el presidente del Bueu Atlético, Manuel Castro.

El equipo anfitrión del Lirón Store Mareiras Bueu luchará por el ascenso en categoría femenina tras haber quedado segundo en el torneo regular. El sábado jugará la semifinal ante el Lavadores a las 18.30 horas, mientras que en el otro duelo se enfrentarán Sar Impernoroeste y Cíes Obra Civil Chapela a las 16.30. En hombres a las 11 jugarán la primera semifinal Sar Globalmar y De Castro Balonmán Tui, mientras que la segunda será a las 13 horas con Parrillada La Ronda Arteixo y Sanxenxo Balonmán como contendientes.

Noticias relacionadas

El domingo se jugarán los duelos por el tercer y el cuarto puesto a las 10.30 y a las 12.30, dejando la final masculina para las 16 horas y la femenina para las 18 horas. El precio de las entradas es de 8 euros para el billete de día, y de 10 para el abono del fin de semana.