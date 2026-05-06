El socio invita: el Frigoríficos pone a la venta 100 entradas a 5 euros para llenar O Gatañal ante el Bidasoa

Volver a llenar O Gatañal, convertirlo en un hervidero y, de este modo, anotar el primer gol en el partido ante el Bidasoa. Ese es el objetivo que persigue el Frigoríficos del Morrazo de cara al choque de este domingo, en el que confía en poder dar un paso casi definitivo hacia su continuidad en la Liga Nexus Asobal. El club que preside Alberto González volverá a recurrir a una de las promociones que mejor resultado le ha dado en los últimos años y, concretamente, en las dos anteriores citas en su feudo, frente a Villa de Aranda y Rebi Cuenca. Se trata de la de «O Socio Convida», mediante la cual los abonados de la entidad deportiva podrán retirar una invitación para un acompañante al precio simbólico de 5 euros.

Se pondrán a la venta un total de 100 localidades de este tipo, con la particularidad de que su retirada deberá hacerse de forma anticipada, nunca en el propio día de partido. Así, ya están disponibles hoy, mañana jueves y el viernes en horario de mañana y tarde, y el sábado por la mañana. Se expenderán hasta que se agoten.

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Por otra parte, también habrá previa como anticipo del partido. La novedad es que la coincidencia ese día con el tercer partido del Sector Nacional Juvenil que disputa el Buenas Migas Luceros adelantará el inicio de la misma. El club quiere que la fiesta dé comienzo ya con ese choque, previsto para las 13 horas. Así, desde una hora antes ya se servirá comida para amenizar la espera, con un ambiente balonmanístico que subirá enteros a partir de las 16 horas, cuando haya música y animación por parte de un DJ.