El Moaña, a una victoria de certificar su salvación

La victoria en el derbi ante el Beluso ha dejado encarrilada la permanencia del Club Deportivo Moaña en la Preferente Futgal. El conjunto que dirige Rafa Vázquez necesita ganar uno de los dos partidos que le restan -Sporting Celanova y Cented Academy- para certificar de forma matemática su salvación y poner el broche a una temporada complicada en la que solo pudo enderezar el rumbo con el cambio en el banquillo. Los celestes son decimoterceros con 36 puntos y un colchón de cinco sobre la zona de descenso directo, que marca precisamente uno de sus rivales, el Cented Academy, con 31, y en la que también se encuentran Celanova (27), Tyde (26) y Umia (18).

Pero todo apunta a que habrá una plaza más de descenso. La caída de la Sarriana desde la Segunda RFEF hará que descienda un equipo más en Tercera y que esto provoque, a su vez, un arrastre en Preferente, que afectaría al peor quinto por la cola de los dos grupos. Y ahora mismo el Choco tiene todas las papeletas, porque suma 33 puntos por los 37 de su homólogo de la zona Norte, el Dumbría. Así pues, la distancia de los celestes con respecto al descenso es de tres puntos, a los que hay que sumar el golaverage que tiene ganado con los de Redondela.

«Pensábamos que en esta jornada ya estaría casi hecha, porque no contábamos con la victoria del Choco en Porriño», admite el preparador de los moañeses, que reconoce, no obstante, que «está bien encaminada. Queremos ganar los dos partidos y no pensar en nada más. Ellos [el Choco] juegan el sábado [ante el Villalonga] y sabremos su resultado cuando nos toque a nosotros». Vázquez subraya que su equipo está perfectamente concienciado de hacer su papel independientemente de lo que pueda suceder con sus rivales.

Lo positivo es que el Moaña se medirá en estas dos semanas que restan para la conclusión del campeonato a dos conjuntos que ya están prácticamente descendidos. Primero lo hará, a domicilio, ante un Celanova que ya ha certificado su caída a la Primera Futgal. Y en la última jornada de Liga recibirá a un Cented Academy que lo está virtualmente, ya que está a cinco puntos con solo seis en juego. Del choque de este fin de semana Rafa Vázquez afirma que «es su último partido en casa y al menos de inicio saldrá animoso. Luego a lo mejor le puede pesar el haber bajado, pero de principio espero a un equipo que quiera competir». Lo que tiene claro es que no quiere esperar a la semana siguiente para cerrar la salvación. «Después de Atios lo teníamos muy hecho, pero nos fuimos complicando por nuestra irregularidad», manifiesta.

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Quien sí ha reaccionado ha sido el Moaña, con cuatro puntos en las dos últimas semanas que le han permitido afrontar la recta final del torneo con cierta solvencia. Con todo, Vázquez matiza que «estoy muy contento con cómo estamos compitiendo fuera, pero menos en casa, salvo ante Atios y Pontevedra B». Y lo ejemplifica en encuentros como el de Portonovo, «en el que no sumamos, y en el que un punto se me habría antojado incluso escaso». Del derbi frente al Beluso apunta que «ponernos por delante quizás nos relajó y ellos estuvieron mejor en los primeros 45 minutos, pero en la segunda estuvimos nosotros mejor. Fue un tiempo para cada uno, y ellos no acertaron».