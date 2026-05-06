Cangas y Luceros vuelven a hacer historia, con cuatro equipos en los Sectores Nacionales

Es tiempo de sectores. Balonmán Cangas y Luceros afrontan en las dos próximas semanas el Campeonato de España con cuatro de sus equipos, confirmando que su hegemonía en Galicia se extiende también a las categorías inferiores. Los juveniles del Buenas Migas, los cadetes del Disalmo y los infantiles del As Casiñas (todos ellos del Luceros y campeones gallegos) así como las infantiles del Gaspo Occident Cangas protagonizan una nueva temporada histórica para la entidad, que presentó esta mañana en el Concello de Cangas estos torneos, dos de los cuales acogerá el pabellón de O Gatañal. Fue en un acto que estuvo presidido por la alcaldesa, Araceli Gestido, y en el que también estuvieron presentes el concejal de Deportes, Eugenio González, y los también ediles Sagrario Martínez, Xiana Abal y Antón Iglesias, mientras que por parte del club acudieron su presidente, Alberto González, el director deportivo, Óscar Fernández, así como los entrenadores Rodrigo Mariño, Adrián Menduiña y Carlos Menduiña.

Cangas acoge ya este fin de semana el primero de los sectores, el del Buenas Migas Luceros dirigido por Rodrigo Mariño, que, tras la conquista del título autonómico, tendrá como rivales a Tolosa (viernes, 20.30 horas), a Academia Alcobendas (sábado, 19.30) y a Ademar A (domingo, 13 horas). La entrada para estos duelos será gratuita. El conjunto infantil de Adrián Menduiña, por su parte, jugará en Gijón, con un calendario que lo enfrenta el viernes al Guadalajara (19 horas), el sábado al Palautorderá (10 horas) y el domingo a los locales del Juanfersa Gijón (12 horas).

El siguiente fin de semana habrá de nuevo doble cita. El Disalmo Luceros de categoría cadete disputará el sector como local, en una fase en la que tendrá como contrincantes al Leganés (viernes, 20.30 horas), al Fundación Bamar Tierra de Pinares (sábado, 19.30 horas) y al Juanfersa Gijón (domingo, 13 horas). El infantil femenino, por su parte, jugará en Lanzarote con un cuadro que recoge los enfrentamientos con horarios aún por confirmar ante el conjunto anfitrión, el Tahíche (viernes), el Zuazo (sábado) y el Centro Deportivo Vallecas (domingo).

"Cuatro equipos a mi llegada, 25 ahora", explica Óscar Fernández

Óscar Fernández quiso extender el éxito de esta temporada a los últimos años, recordando que cuando llegó al Cangas «había cuatro equipos de base, ahora hay 25» y subrayando que meter a cuatro conjuntos en el Campeonato de España «no es normal», más aún cuando «no somos un club resultadista. Esto viene del buen trabajo». Y agradeció la colaboración del concello, «porque esta corporación y la anterior fuisteis los primeros en apostar por estos eventos. Sin vuestra ayuda es imposible».

La regidora canguesa, Araceli Gestido, quiso destacar la buena labor desarrollada por el club, «protagonista en la vida deportiva y en la social», a la vez que manifestó que los éxitos de la entidad, «suponen un reto como municipio, ser sede de un equipo de Asobal para un pueblo de este tamaño... Es un reto, porque está por encima de nuestras posibilidades».

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Eugenio González, por su parte, aseguró que en el plano deportivo esperaba «lo mejor, luego lo que tenga que salir, saldrá», además de poner de manifiesto la importancia de acoger los sectores, eventos que «dan valor al deporte, también al pueblo y a la gente que viene. Que acaben con el público cantando la Rianxeira es algo que llena de orgullo a Cangas».