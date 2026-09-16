Santi Mariño dirigirá al Vea en una temporada de renovación

El Vea Club de Fútbol ha llevado a cabo una profunda renovación esta temporada. Tras vivir su primera temporada en Primera Autonómica de su larga historia el equipo del campo de Nogueira acabó el año pasado en la zona media. Ahora, con la marcha del entrenador Diego Gálvez al Val do Ulla y la baja de buena parte de la plantilla, el equipo se ha visto obligado a recomponerse, con el objetivo de intentar mantenerse en Segunda.

El encargado de guiar este nuevo Vea es Juan Mariño, un hombre con una larga experiencia en los banquillos de la zona, tanto en sénior como en diferentes canteras. En esta ocasión su reto será especialmente delicado. «Empezamos la pretemporada con seis jugadores», nos explica. «Tuvimos que buscar jugadores poco a poco y ahora tenemos 17. Son muchas caras nuevas que hay que acoplar. Además, comenzamos la pretemporada muy tarde, el 12 de agosto, y casi no jugamos amistosos», lamenta.

Mariño, que tendrá como segundo a Guillermo Gil, admite que tienen por delante el necesario trabajo de acoplamiento de la plantilla para intentar «competir decentemente». «Es una categoría complicada en la que hay grandes equipos. Creo que hay un grupo que es el que va a pelear por las posiciones altas. Luego estaremos otros a los que nos tocará pelear por la permanencia. No va a ser fácil pero intentaremos acoplarnos lo antes posible para competir», afirmó el entrenador estradense.

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Mariño aguarda que puedan llegar todavía algunos refuerzos más, especialmente jugadores que puedan quedar descartados en otros equipos».