Arenteiro- Lalín: un «derbi» con sabor especial para Marc Vidal

Joan Marc Vidal vivirá el próximo fin de semana un partido diferente. El técnico lalinense, que durante muchos años defendió como jugador la camiseta del Lalín, regresará a su antiguo campo, aunque esta vez lo hará desde el banquillo del Arenteiro. El duelo tendrá además un atractivo especial por la situación que atraviesan ambos equipos: el Lalín llega con dos victorias en las dos primeras jornadas, mientras que el conjunto carballiñés todavía busca sus primeros puntos.

Marc afronta el encuentro después de un verano especialmente complicado en el Arenteiro. Los problemas económicos pusieron en duda la continuidad del club y obligaron a construir la plantilla prácticamente sobre la marcha. El equipo no quedó completo hasta mediados de agosto y apenas pudo realizar unas dos semanas de pretemporada con todos sus jugadores.

«Nos falta tiempo y somos todos nuevos», reconoce el entrenador, que, pese a las circunstancias, se muestra satisfecho con la plantilla confeccionada. El objetivo es seguir compitiendo y, si aparece la posibilidad, incorporar algún refuerzo. «El presidente ha cumplido lo que dijo desde el principio», señala Marc, que destaca que ahora la situación es mucho más tranquila que durante el verano.

Las dos derrotas iniciales tampoco han hecho saltar las alarmas. El técnico calcula que el Arenteiro parte con «tres o cuatro semanas» de retraso respecto a otros equipos, aunque no quiere utilizarlo como excusa. Sí considera que esa falta de preparación puede pesar en el ritmo y, especialmente, en la confianza de un grupo joven. «Necesitamos una victoria para que los chavales se suelten», apunta.

El Lalín, en cambio, ha podido apoyarse en una base más consolidada. Marc destaca la continuidad de buena parte de la plantilla del pasado curso, con muchos jugadores de la zona que ya se conocen, además de incorporaciones que han reforzado el equipo. «Esperaba que fuese uno de los equipos fuertes», admite. El lalinense conoce personalmente a buena parte de los jugadores y llegó incluso a compartir vestuario con algunos.

Sobre el terreno de juego espera un partido «muy igualado» y de mucho ritmo, como los dos que ya ha disputado su equipo. En el estreno, una acción desafortunada cerca del minuto 90 les privó de puntuar, mientras que en Portonovo lograron el empate durante su mejor tramo del encuentro y encajaron prácticamente a continuación, tras un despiste en el saque de centro. «Estamos jugando bien, pero no ganamos», resume.

El reencuentro con el Lalín será especial, aunque Marc asegura que lo vivirá de una manera distinta a cuando se enfrentaba al club como futbolista. Desde el banquillo pesa más la faceta profesional, pero el componente sentimental sigue estando ahí. Además, considera que el derbi llega demasiado pronto, cuando la clasificación todavía tardará varias jornadas en asentarse. «Ahora mismo lo que necesitamos son puntos», explica.

Para Marc, el salto al banquillo del Arenteiro supone también una oportunidad de oro en su nueva etapa como entrenador. Después de muchos años como futbolista y de una amplia trayectoria en la categoría, no dudó en aceptar un reto que llegaba en unas circunstancias poco habituales. Apenas unas semanas antes se hablaba incluso de la desaparición del club o de su descenso a Preferente.

«Sabía que no era una situación fácil, pero tenía que coger esta oportunidad», explica. Su carácter como jugador, siempre dispuesto a asumir nuevos retos, también ha influido en esta decisión. Ahora afronta el desafío de demostrar que aquel equipo que muchos daban por perdido puede competir con trabajo, ilusión y un grupo construido prácticamente desde cero.

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El primer gran capítulo llegará precisamente ante el Lalín, el club en el que Marc creció y al que defendió durante buena parte de su carrera. Esta vez no vestirá de corto, pero volverá a encontrarse con el escudo que durante tantos años llevó en el pecho.