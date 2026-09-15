El torneo Galo Cup reúne a algunas de las mejores canteras de Galicia y Portugal

El Torneo Alevín de Fútbol 7 Galo Cup celebrará el próximo sábado su decimosexta edición, convirtiendo un año más a Vila de Cruces en uno de los principales puntos de atención del fútbol base gallego. La competición, promovida por la Sociedad Deportiva Cruces, reunirá a veinte de las mejores canteras de Galicia y Portugal.

Entre los equipos participantes destacan el RC Celta, RC Deportivo, SC Braga y Sporting de Portugal, que se darán cita en un campeonato ya consolidado como una referencia dentro del calendario del fútbol base. Dentro del grupo A han quedado encuadrados los equipos Deportivo, Pazos de Ferreira, EF Lalín, Rápido Pereiro y Arzúa. En el B jugarán SC Braga, Montañeros, Bertamiráns, Silleda y Nicrariense. En el C, Sporting de Portugal, SD Cruces, Lugo, Sarriana y Bandeira. En el por último estarán Celta, Victoria de Portugal, Fabril, SD Cruces C. Por la mañana será la fase de grupos y por la tarde las eliminatorias. La final está prevista para las 20.30 horas.

La Galo Cup volverá a ofrecer a jóvenes futbolistas la oportunidad de competir ante algunas de las canteras más importantes de Galicia y Portugal, además de fomentar valores como la deportividad, la convivencia y la amistad entre los participantes. «Este torneo hace soñar a los niños y niñas con alcanzar su sueño de ser futbolistas, permite estrechar lazos de amistad y deportividad y crea recuerdos inolvidables», señaló el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, durante la presentación del evento.

El mandatario provincial destacó también la trayectoria alcanzada por la competición, que ya se ha convertido en una cita habitual para las jóvenes promesas. «La Galo Cup ya es un evento de referencia en el calendario del fútbol base de esta provincia», afirmó, al tiempo que puso en valor el trabajo desarrollado por la SD Cruces y el Concello de Vila de Cruces para hacer posible un torneo de estas características.

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La presentación tuvo lugar en el campo de fútbol de O Camballón, con la presencia del alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, y el presidente de la SD Cruces, Daniel Roibás, además de Luis López. Durante el acto se resaltó la capacidad organizativa de la entidad y del municipio para acoger una competición que, edición tras edición, mantiene su apuesta por el deporte base.