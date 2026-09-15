Paula Pena acude a una concentración del Team España Futura

La deportista del CNS A Estrada Paula Pena participó este fin de semana en una concentración de Team España Futura (TEF) de playa celebrada en Loredo, Cantabria. La cita reunió a jóvenes deportistas dentro del programa de seguimiento y tecnificación. Desde el club estradense destacaron la experiencia vivida por Pena y la oportunidad de seguir avanzando en su formación.