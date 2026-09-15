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Fútbol / Tercera

Carril destaca la «ilusión y el esfuerzo» del invicto Lalín

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Redacción

Lalín

Dos victorias en dos partidos es el balace en el comienzo de temporada del recién ascendido Lalín. El entrenador de los rojinegros, Iván Carril, se mostró contento por este buen estreno, importante a nivel moral y de confianza, pero recordó que el objetivo sigue siendo la permanencia. «Ahora estamos 6 puntos más cerca de nuestro objetivo de los 40-45», valoró al tiempo que destacó la «ilusión el esfuerzo» con el que está trabajando su plantilla. «Hay que celebrarlo, aunque sabemos que vendrán tiempos duros».

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