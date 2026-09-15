El Atletismo A Estrada, podio en la carrera por equipos de Redondela

El Atletismo A Estrada logró el tercer puesto en la quinta edición de la Contrarreloj por Equipos de Redondela, una prueba de cinco kilómetros en la que combinó experiencia y juventud. El equipo absoluto reforzó su formación con tres atletas del grupo de tecnificación: los sub-18 Iago Mosquera y Nico Lorenzo y el sub-16 Brais Rey, acompañados por los absolutos Adrián Picallo, Javi Miranda y Marcos Otero.

Los mayores, conocedores del circuito, tiraron de veteranía durante los primeros kilómetros para controlar el ritmo y ayudar a los más jóvenes a reservar fuerzas para el tramo final. El calor y la humedad endurecieron la carrera, aunque el conjunto estradense consiguió mantener su estructura hasta prácticamente el cuarto kilómetro. El Atletismo A Estrada paró el crono en 18:33, con 15 segundos de ventaja sobre el cuarto clasificado, y completó el podio junto a dos equipos de la Gimnástica de Pontevedra. Este podio fue dedicado a Lino Rivadulla.