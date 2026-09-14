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Fútbol / Primera Autonómica

El Lamela encaja una dura derrota con seis goles en su visita al Vilamartín

El Sporting Estrada pierde en el Manuel Regueiro contra el Atlético Combarro

Formación del Sporting Estrada en su partido. |

Formación del Sporting Estrada en su partido. |

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Redacción

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La jornada en Primera Autonómica dejó una dura derrota del Lamela. Los de Fuentes visitaban el campo del Córgomo Vilamartín donde terminaro perdiendo por 6-0. Los locales tardaron solo siete minutos en anotar el primero y en el minuto 30 pusieron el segundo de penalti. Antes del descanso y en solo tres minutos llegarían dos tantos más para colocar el 4-0. En la seguna parte los ourensanos completaron la media docena.

El Sporting Estrada por su cuenta encajó su segunda derrota en dos jornadas en el inicio de liga en Primera. Los de Fon Chedas cayeron en esta ocasión ante el Atlético Combarro en un partido jugado en el Manuel Regueiro. Los visitantes encarrilaron en choque en la primera parte con dos tantos. Los locales buscaron la remontada sin éxito hasta los minutos finales cuando llegó el tercer y definitivo tanto.

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