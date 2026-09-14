El Lalín sigue marcando terreno

Dos victorias en dos partidos es el impecable balance de un recién ascendido con ganas de dar guerra en su retorno a Tercera División catorce años después. El Cortizo se vistió ayer de gala para un duro choque ante un Somozas con el cartel de favorito. Los de Iván Carril sin embargo volvieron a demostrar el buen momento que viven con una victoria por la mínima y con un héroe de la casa, un Manu Vilariño que decidió la contienda con una gran acción personal.

No fue un partido fácil para ninguno. El Lalín conoció y sufrió la fuerza de un Somozas con mucha artillería. Los rojinegros sin embargo supieron ponerse el mono de trabajo y buscar sus ocasiones. No hubo muchas en la primera mitad pero en uno de los pocos uno contra uno claros que tuvo Vilariño puso el 1-0 en el marcador.

En la segunda parte, el Somozas movió banquillo y al Lalín le tocó sufrir. El acoso visitante era total, hasta que llegó una acción que cambió todo. Manu Núñez vio la tarjeta roja tras enfadarse con un jugador lalinense y comenzar a amenazarlo airadamente.

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Con uno menos, el Somozas ya no fue el mismo. Sus acercamientos eran con juego directo bien controlado por un Lalín al que solo se le puede reprochar no haber aprovechado alguna de sus contras para matar el partido. Eso mantuvo vivo a los visitantes hasta el pitido final.