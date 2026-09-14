El Lalín homenajea a los hermanos Dani y David Méndez

El Club Deportivo Lalín aprovechó los momentos previos a su partido ante el Somozas para rendir homenaje a su expresidente David Méndez y el exentrenador, Dani Méndez. El estadio Manuel Anxo Cortizo acogía de nuevo un partido de Tercera División. Lo hacía después de catorce años luchando en Preferente y Primera Autonómica. Aprovechando la ocasión el club quiso rendir homenaje a os hermanos que fueron clave para devolver al equipo a Tercera y que, una vez conseguido, decidió dieron un paso a un lado. En este acto participó el alcalde de Lalín, José Crespo.