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Fútbol / Segunda Autonómica

Arranca la Segunda con triunfo del Agolada contra el Rodeiro

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Una acción del derbi dezano disputado ayer. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Una acción del derbi dezano disputado ayer. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Lois Docampo

AEstrada

Ayer dio comienzo una nueva temporada en el grupo comarcal de Segunda Autonómica y lo hacía con un atractivo derbi dezano entre el Agolada y el Rodeiro, un recién descendido y un equipo que disputó la fase de ascenso. La victoria terminó cayendo del lado del Agolada por 3-1. El encuentro fue claro para el equipo de Julio Alberto, que se adelantaba por medio de Álex García a los veinte minutos. Poco antes del descanso Cristian Fernández ponía el 2-0. Rl Rodeiro buscó recortar diferencias sin éxito hasta el tercer tanto de los locales, ya en el minuto 87 por medio de Dani. El tanto de la honra del Rodeiro lo marcó Roberto Solís un minuto después.

El Silleda por su parte arrancó con una victoria por 3-2 ante el Amio. Los de Lolo parecían tener el partido encarrilado con su 3-0 inicial. Airas abrió la cuenta en la primera parte. Al inicio de la segunda, Nuno Pérez y Airas colocaron un resultado que parecía definitivo. El Amio sin embargo no se durmió y apretado el resultado en los minutos finales.

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Menos suerte tuvo el Lalín, que se estrenó en la categoría con una derrota por 3-1 en el campo del Belvís. Los locales ya ganaban al descanso por tres goles en el minuto 40. Manu Varela anotó el gol de la honra.

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