La Tercera División regresa al Cortizo catorce años después

El estadio Manuel Anxo Cortizo volverá a ver jugar hoy al Lalín en Tercera División. El equipo dirigido por Iván Carril reibe al Somozas a partir de las 18.00 horas y lo hará ante una ilusionada afición. Los rojinegros regresan este año a la categoría en la que se movieron durante gran parte de su historia, con una victoria a domicilio como estreno. Ahora les toca debutar como locales y lo harán ante un rival llamado a pelear una temporada más entre los mejores.

«Es un equipo al que todos ponemos arriba. Vienen de un empate sin goles ante el Portonovo para empezar. No es seguro el estreno que esperaban así que vendrán aquí a hacer bueno ese empate», valoró el entrenador de Boqueixón. «Tienen una plantilla con muchos nombres propios de la categoría y aquí se van e encontrar un campo grande en el que estarán cómodos. Nuestro objetivo es conseguir que no sea así».

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Carril reconoció que su equipo está con la moral alta tras su victoria inicial con remontada incluida, un refuerzo importante para un recién ascendido. Ahora, aguarda disfrutar del estreno en casa ante su afición, augurando un bonito partido para ver. Carril no podrá contar con los lesionados Brais Vila, Mesfin y Marqués por diferentes problemas físicos.