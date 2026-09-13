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Australianas y banderas en A Estrada

Australianas y banderas en A Estrada | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Australianas y banderas en A Estrada | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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El CNS A Estrada organizó ayer una nueva edición de su Campeonato de Australianas y Banderas, un evento que congregó a más de 200 participantes en las instalaciones de la piscina municipal.

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