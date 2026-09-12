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El Open de Australianas y Banderas reúne a 208 participantes

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Redacción

A Estrada

Las piscinas municipales de A Estrada acogen hoy una nueva edición del Campeonato Open Australianas y Banderas, organizado por el Club Natación y Salvamento A Estrada, que reunirá a un total de 208 nadadores y nadadoras procedentes de distintos puntos de Galicia.

La cuarta edición de este campeonato se desarrollará a lo largo de toda la jornada, con pruebas en horario de mañana y tarde. La competición de australianas comenzará a las 10.30 horas, mientras que las pruebas de banderas se iniciarán a las 15.15 horas.

El campeonato contará con tres categorías: sub-13, sub-16 y absoluta. Los participantes de la categoría absoluta optarán a premios en metálico, mientras que en las categorías inferiores se entregarán trofeos a los mejores clasificados.

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Además de la competición deportiva, la jornada contará con música durante todo el día, así como servicio de cantina y venta de bocadillos para el público y participantes. Como cierre, tras la entrega de premios de las pruebas de bandeiras, prevista para las 20.30 horas, tendrá lugar una sesión con DJ.

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