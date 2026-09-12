Fútbol Sala / Preferente
El Inversia A Estrada arranca con un triunfo que refrenda su apuesta por pelear en la parte alta
Los de Diego Castro ganaron a uno de los favoritos a estar arriba, el Rábade, por 3-1
Redacción
El recién ascendido Inversia Seguros A Estrada comenzó su andadura en Preferente con un triunfo de prestigio. Los de Diego Castro recibían en el Coto Ferreiro al Rábade, un equipo llamado a pelear por el ascenso, y terminaron llevándose un trabajado triunfo por 3-1. Su buena labor defensiva fue clave para explicar el resultado final.
La primera parte estuvo marcada por un ritmo alto, con muchas ocasiones por ambas partes. A pesar de eso, solo hubo un gol, el anotado por Álvaro para los locales. Tras el paso por los vestuarios, el calor que había en el pabellón comenzó a dejarse notar y el ritmo, y con él las ocasiones, fueron bajando. El Rábade reaccionó colocando el 1-1 pero Martín puso a los estradenses de nuevo por delante cuando quedaban diez minutos.
A partir de ahí, los visitantes se volcaron en busca del empate y al Inversia le tocó sufrir para que el marcador no se moviese. La sentencia definitiva llegaría a falta de 44 segundos para el final, con un doble penalti que Cao convirtió en el 3-1 definitivo.
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