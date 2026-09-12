El Estradense suma en Arteixo su primer punto de la temporada

ATLÉTICO ARTEIXO: Sergio Varela, Adrián Casariego, Óscar Varela, Iván Úbeda (Zoe, min. 89), Jairo (Barrios, min. 58) , Pablo Ramos (Hugo Cebrián, min. 83), Álex Ramos (Dani Suárez, min. 89), Antonio López, Queijeiro, Fran González y Habib (Bruno, min. 58).

ESTRADENSE: Pablo Brea, Ángel, Rulo (Mella, min. 62), Porrúa (Sejijo, min. 80), Edu, Dani Pedrosa, Mario Prado (Carreira, min, 62), Carabán, Pichi (Rachu min. 62), Migui y Matías (Sergio Prieto, min. 46).

GOLES: 1-0, min. 46. Álex Ramos. 1-1, min. 59: Edu.

El Estradense estrenó su casillero de puntos en su visita al campo del Atlético Arteixo. Dos equipos que hace poco cruzaban sus caminos en la fase de ascenso a Segunda RFEF buscaban su primera victoria de la temporada, un duelo que acabó con un reparto de puntos que no sirve para mucho a ninguno de los dos. Los locales se adelantaron al comienzo de la segunda parte con un tanto de Álex Ramos pero el delantero rojillo Edu puso el gol del empate definitivo.

En la primera parte del partido reinó la igualdad. Los locales apostaron por un planteamiento muy defensivo, con un 5-4-1 con el que buscaban hacer daño al juego de toque de los rojillos. Ese guión dejó pocos espacios para el Estradense, que se mostró más desacertado de lo normal. A pesar de ellos, los de Manuti fueron capaces de generar las mejores ocasiones, con transiciones en las que los hombres de arriba no estuvieron acertados en los últimos metros.

En el pasopor los vestuarios el Estradense buscó mover piezas pero a poco de empezar se encontró con el primer gol. La acción parte de una falta colgada desde la distancia por el Arteixo. Eso generó un segundo balón y después un centro lateral en el que Álex Ramos empujó el balón en el segundo palo en un grave fallo de vigilancia de los rojillos.

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Ahí Manuti cambió su esquema para jugar con dos puntas y quedarse con tres centrales. Tardaron poco en empatar, con un balón lateral que Edu remató en el primer palo. Luego llegaron más ocasiones. Fueron muchas, especialmente de un Pedrosa no vio portería en sus numerosos disparos. Con el partido ya en el descuento y con el Estradense quemando naves en busca del triunfo, este pudo caer del lado de los locales, con una falta lateral que se envenenó y acabó pegando en el poste.