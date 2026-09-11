El Unión Deportiva A Estrada ya prepara su retorno a las pistas y lo hacen con una buena noticia. El equipo masculino seguirá compitiendo esta temporada en Primera Autonómica. Los del Coto Ferreiro sellaron su caída a Segunda el año pasado, con una discreta temporada que los colocó en las posiciones de descenso. Esto suponía un duro golpe para un equipo abocado a jugar en una liga contra rivales de la zona norte o sur de Galicia, con largos desplazamientos. Sin embargo, las vacantes generadas por la desaparición de varios equipos ha llevado a la Federación Gallega a repescar al equipo estradense, cuyo objetivo volverá a ser la permanencia. Esta temporada además entró en el club una remesa de jóvenes, por lo que repartirán sus 21 jugadores entre un equipo A y un B.

El UD A Estrada consigue la permanencia en los despachos

En Primera Autonómica también volverá a competir esta temporada el equipo femenino sénior, que el año pasado logró una merecida permanencia. El grueso del equipo se mantiene, con una plantilla formada por doce jugadoras.

Noticias relacionadas

El UD A Estrada está pendiente ahora de concretar todos los equipos de la base, con algunas categorías en el aire por la escasez de jugadores.