Fútbol Sala
El UD A Estrada consigue la permanencia en los despachos
El equipo masculino seguirá en Primera gracias a las vacantes de otros clubes
El Unión Deportiva A Estrada ya prepara su retorno a las pistas y lo hacen con una buena noticia. El equipo masculino seguirá compitiendo esta temporada en Primera Autonómica. Los del Coto Ferreiro sellaron su caída a Segunda el año pasado, con una discreta temporada que los colocó en las posiciones de descenso. Esto suponía un duro golpe para un equipo abocado a jugar en una liga contra rivales de la zona norte o sur de Galicia, con largos desplazamientos. Sin embargo, las vacantes generadas por la desaparición de varios equipos ha llevado a la Federación Gallega a repescar al equipo estradense, cuyo objetivo volverá a ser la permanencia. Esta temporada además entró en el club una remesa de jóvenes, por lo que repartirán sus 21 jugadores entre un equipo A y un B.
En Primera Autonómica también volverá a competir esta temporada el equipo femenino sénior, que el año pasado logró una merecida permanencia. El grueso del equipo se mantiene, con una plantilla formada por doce jugadoras.
El UD A Estrada está pendiente ahora de concretar todos los equipos de la base, con algunas categorías en el aire por la escasez de jugadores.
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