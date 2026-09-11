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La Selección Española Sub-17 vuelve a convocar a David Sueiro

David Sueiro. |

David Sueiro. |

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Redacción

Silleda

El jugador silledense David Sueiro ha sido convocado por la Selección Española Sub-17 para participar en una concentración que tendrá lugar en Alfaz del Pi. Junto al centrocampista del Celta de Vigo también figuran en la lista los gallegos Raúl Lema y Hugo Chamadoira.

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