Organizan en Silleda la Copa Deza en categoría cadete
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Silleda acoge mañana la segunda edición de la Copa Deza cadete. En este torneo participan las escuelas de Silleda, Lalín, A Estrada, Cruces y Terra de Montes. El Bandeira no cuenta con cadetes, así que el Praíña participará como invitado para ser pares. La primera fase se juega por la mañana en Outeiriño y A Gandareira. La fase de tarde será íntegra en Sillleda.
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