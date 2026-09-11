Organizan en Silleda la Copa Deza en categoría cadete

Silleda acoge mañana la segunda edición de la Copa Deza cadete. En este torneo participan las escuelas de Silleda, Lalín, A Estrada, Cruces y Terra de Montes. El Bandeira no cuenta con cadetes, así que el Praíña participará como invitado para ser pares. La primera fase se juega por la mañana en Outeiriño y A Gandareira. La fase de tarde será íntegra en Sillleda.