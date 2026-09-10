Xián Prado vende su fórmula, que se jubilará en una discoteca

El piloto Xián Prado había anunciado cambios para la próxima temporada y estos han llegado con la venta de su fórnula. El estradense ha anunciado que su montura se marchará a Ávila, donde ha sido adquirida por el propietario de una discoteca que ya posee un modelo similar. Su intención es quitarle el motor y utilizarlo como decoración.

Tras concretar esta venta, Prado ya busca nuevos objetivos. El primero será en el próximo Rallymix de Cuntis, que disputará a los mandos de un Citroën Saxo. Será una experiencia nueva para el piloto estradense, que nunca corrió en una prueba de este tipo ni tampoco con copiloto. Prado explicó que se trata de un coche alquilado para la ocasión. Mirando hacia el futuro, baraja diferentes opciones, incluyendo la compra de otra barqueta. Sin embargo reconoce que el reciente fallecimiento del piloto ourensano Jesús López, conocido como «Pijo», le ha hecho reconsiderar su proyecto.