Fútbol/Segunda
El Estradense adelanta al sábado su partido contra el Arteixo
Redacción
Estradense y Lalín ha tienen marcados sus horarios para la próxima jornada. Los rojillos jugarán en partido adelantado al sábado. Será a partir de las 17.00 horas cuando visiten el campo de Ponte dos Brozos, para enfrentarse al Atlético Arteixo. Se trata de un campo de mal recuerdo, ya que allí acabó su aventura en la fase de ascenso del año pasado.
El Lalín por su parte ya ha anunciado horario para su estreno esta temporada en el Manuel Anxo Cortizo. Tras su brillante victoria en la primera jornada, los de Iván Carril recibirán el domingo a partir de las 18.00 horas al Somozas, un equipo llamado a pelear de nuevo en la parte alta de la clasificación.
Primera
En Primera Autonómica el Sporting Estrada ha fijado su partido el domingo a las 19.00 horas contra el Atlético Combarro en el campo Manuel Regueiro. El Lamela por su parte actuará en esta jornada como visitante. Será a partir de las 18.00 horas en el campo de O Bañadoiro, donde les aguarda el Corgomo Vilamartín, segundo en la clasificación.
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