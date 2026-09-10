Bruno Fernández sale de su retiro para reforzar al Disiclín Lalín

En verano de 2024 el Club Balonmán Lalín anunciaba la marcha de dos jugadores que habían sido figuras importantes dentro de su historia, Bruno Fernández y Roberto Álvarez. Ambos recibieron el cariño de la afición del club y la rojinegra en un homenaje realizado a pie de pista unos meses después. Sin embargo, como ya ha ocurrido en más de un ocasión cuando hablamos del Balonmán Lalín, hay retiradas que son de ida y vuelta. Esa lista de jugadores que regresan al parqué tras su marcha tendrá a partir de ahora un nuevo integrante, el veterano central Bruno.

Según explicaron desde el club lalinense, el jugador pidió probarse durante la pretemporada. Bruno se puso a las órdenes de Pachi para valorar su estado físico. Esa prueba fue tan positiva que en los últimos días se ofreció al cuerpo técnico y al club para regresar. De esa manera se decidió hacer ficha al jugador, que ya podrá redebutar oficialmente en la primera jornada de liga el día 19 contra el Poio Artai en el pabellón Lalín Arena. Antes sin embargo, Bruno podrá disputar amistosos, en concreto el que hoy jugarán los de Pachi contra el Cañiza.

Bruno descuelga las botas a sus 36 años para enrolarse en las filas de su equipo de toda la vida. Lo hace para aportar veteranía a un plantel marcado por la juventud y que inicia un nuevo proyeco bajo la batuta de Pachi. El suyo es un caso parecido al de Ramón Gil. Ante la escasez de efectivos en el extremo derecho, la directiva del Club Balonmán Lalín le pidió a Ramón Gil, quien ya había anunciado su retirada, un último esfuerzo para continuar una temporada más defendiendo la camiseta rojinegra. Tras sopesar la situación del club y del equipo, decidió aceptar la propuesta y continuar luciendo un año más el número cuatro en el Lalín Arena.

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A Bruno por su paerte le tocará aportar veteranía desde el puesto de director del equipo. Esa labor es en la que siempre ha destacado un jugador veloz, con mucha clase e inteligencia en la pista, cualidades que une a su entrega. Ahora solo queda aguardar que el físico le permita recuperar su mejor versión tras dos años parado.