El Estradense viste la Farola de rojo

Nunca antes un equipo de A Estrada se había atrevido a algo así. Si alguno podía hacerlo sin quedarse corto de tirón popular ese era un Estradense que lleva años labrándose un decidido y creciente apoyo entre los vecinos. Era un lunes por la noche perdido a mediados de septiembre y terminó siendo un acto elegante que dejó satisfechos a club, autoridades y afición.

Cerca de 250 personas acudieron a la cita en la plaza de la Farola. La idea era hacer una presentación del equipo, además de destapar la decoración del autobús y la nueva camiseta, esta temporada con el patrocinio de Indalsu. A la hora marcada, el bus llegó hasta la emblemática y ahora peatonal plaza con los jugadores y el cuerpo técnico. Allí aguardaba un palco con DJ, con el edificio de la Farola iluminado con focos rojos.

La nueva camiseta, ante el edificio de la Farola, donde se desplegó una pancarta del club. | JESÚS FIGUEROA / Jesús Figueroa

Una vez aparcados en el centro del pueblo llegó el momento del maestro de ceremonias, Terio Carrera, quien fue presentando uno a uno a los jugadores que iban saliendo. Con algunos de ellos se detuvo más tiempo, pidiendo declaraciones a los veteranos como Carabán o Ander, al goleador Dani Pedrosa, al que preguntó por su trabajo como nutricionista del Depor, o al último en llegar, el centrocampista Migui, entre otros. El último el tomar la palabra fue el entrenador Manuel González «Manuti», quien se llevó una de las mayores ovaciones de la noche.

Seguidamente el presidente de la entidad, Toño Camba, realizó la presentación de la nueva camiseta del equipo, en el que destacó que aparecen los nombres de las 51 parroquias que hay en el Concello de A Estrada. Junto a él estaba en este acto Antonio «Toño» Fernández, el responsable de Indalsu, la empresa de aluminio que se ha convertido en el nuevo patrocinador del equipo.

Los jugadores del Estardense, ante el nuevo autobús del equipo | JESÚS FIGUEROA

A partir de ahí llegó el turno de las autoridades, por el palco fueron pasando el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el conselleiro de Cultura, José López Campos. Este último ensalzó el gran momento del Estradense y recordó los momentos duros que vivió el club hace solo unos años, una fase difícil de la que supo salir adelante con el esfuerzo de muchas personas. Todos ellos, además de Terio, se llevaron una camiseta de regalo personalizada. Cabe destacar además la presencia entre los asistentes de dos presidentes de clubes amigos. Por un lado la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, por otro el dirigente del Lalín, Guillermo Fernández.

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Luis López, Gonzalo Louzao, Toño Camba, José López Campos y Toño Fernández. | JESÚS FIGUEROA

La puesta de largo del Estradense dejó también momentos bonitos, como cuando los gaiteiros salieron al balcón para tocar el himno de Galicia, o cuando en el mismo edificio se despleguó una pancarta del club donde se podía leer el lema «Un sentimento de pertenza».