Manuti minimiza el 1-3 frente a la Sarriana: «Queda mucha liga»

El entrenador del Club Deportivo Estradense, Manuti, resta dramatismo a la derrota por 1-3 frente a la Sarriana en el Novo Municipal al recordar que «queda mucha liga». El técnico considera asumible el tropiezo ante uno de los favoritos al ascenso, destacando que su equipo rindió a buen nivel, controló el balón e incomodó al rival. No obstante, lamentó los errores individuales y las excesivas concesiones grupales que costaron el partido. Según el preparador, la Sarriana apenas pudo combinar el juego, pero castigó con dureza los espacios a la espalda: «Tienen cuatro y te meten tres», advirtió, instando a corregir los desajustes defensivos. En el apartado físico, la peor noticia fue la lesión de Pedrosa, que sufrió una brecha en la cara tras recibir un codazo que requirió siete puntos de sutura y obligó a su sustitución. Manuti criticó la actuación arbitral al señalar que la acción, no sancionada ni como falta, merecía «mínimo amarilla, posible roja». Tras este duelo, la plantilla pasa página y afronta este lunes por la noche su presentación oficial en la Praza do Concello.