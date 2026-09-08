Carril avala la personalidad del Lalín en el feudo del Gran Peña

El Club Deportivo Lalín inició su andadura en Tercera División con una victoria de notable valor a domicilio frente al Gran Peña en Vigo. Este encuentro supuso el regreso del conjunto rojinegro a la categoría nacional tras ocho años de ausencia. El entrenador del equipo, Iván Carril, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas en una jornada inaugural marcada por las dudas propias de la pretemporada.

El preparador destacó la trascendencia del triunfo en un escenario complejo y la personalidad de la plantilla para sobreponerse a las dificultades que surgieron. «Era importante ver que seguíamos pareciéndonos a lo que habíamos hecho», manifestó el estratega sobre el choque, valorando la capacidad de sus futbolistas para mantener la identidad cuando el partido requirió un mayor despliegue de carácter ante el rival. El cuerpo técnico lalinista persigue la consolidación de un bloque reconocible que consiga imponer su propuesta táctica con independencia del escenario y del oponente de turno.

En tierras de Lavadores, según Carril, la escuadra rojinegra exhibió un óptimo control de la posesión durante amplios tramos del juego, lo que desgastó notablemente al conjunto contrincante. En defensa, el Lalín realizó ajustes de posicionamiento tras una fase final del primer periodo en la que se registraron dificultades para recuperar el esférico en campo contrario. Tras la reanudación, el combinado de Carril completó sus mejores minutos, logrando adelantarse en el marcador. Pese a la posterior presión ofensiva del Gran Peña en busca del empate, la estructura defensiva mantuvo el orden siempre. Al mismo tiempo, el Lalín dispuso de transiciones rápidas que pudieron sentenciar el marcador.

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En el apartado médico, Marqués continúa bajo supervisión por unas molestias, Padín se recupera de una dolencia cervical y Brais Vila afronta la fase final de su rehabilitación. Finalmente, Mesfin será intervenido quirúrgicamente hoy, cerrando una semana que el club inicia con optimismo tras ganar lejos del Cortizo en el inicio liguero.