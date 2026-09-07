Lalín entroniza a Tamara Seijas y Alejandro García Vázquez

La Volta a Galicia BTT 2026 bajó el telón este sábado en Lalín con una última etapa que concentró todo lo que ha definido esta edición: exigencia, igualdad y espectáculo en cada categoría. En la Pontevedra interior, sobre un trazado duro y técnico, Alejandro García Vázquez y la lalinense Tamara Seijas Fernández se adjudicaron la victoria en la categoría reina Élite-Sub23 y firmaron el cierre perfecto a una ronda marcada por el gran nivel de participación.

Corredores discurren por el Candán. | PABLO SAA

En hombres, la etapa se resolvió en un final de infarto. García Vázquez cruzó la meta en 2:38:50,52 después de gestionar con inteligencia los repechos finales y lanzar un ataque definitivo en el último kilómetro. A solo 19 segundos, Miguel Muñoz Moreno (2:39:09,89) y Adrián Benedito Gisbert (2:39:10,15) completaron el podio, empatados al segundo con Ángel Maneiro Rodríguez, cuarto con el mismo registro que Benedito. Una llegada en pañuelo que explica la tensión vivida hasta Lalín.

Público en las inmediaciones del Concello de Lalín. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Aún más ajustada fue la batalla femenina. Tamara Seijas Fernández se impuso al esprint en 3:13:38,43, superando por apenas 1,30 segundos a María Reyes Murillo Nogales (3:13:39,73). Noa Rodríguez Sobrado cerró el cajón a 3,81 segundos (3:13:42,24) en una de las llegadas más igualadas que se recuerdan en la Volta. Susana Alonso Carballo fue cuarta a más de 21 minutos, reflejo de la dureza de la escapada delantera.

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En Máster 30, triunfo incontestable de Julio Cabado Prado con 2:57:57,45. Manuel Ángel Parada Folgar (+7:44,64) y Ángel Romar Tajes (+9:47,69) le acompañaron en el podio. Jacobo Torrón Vázquez-Noguerol fue cuarto a 11:01. En Máster 40, Uxío Canosa Canosa dominó con 3:02:18,65, por delante de Iván Ortega Loureiro (+4:25,12) y Ubaldo Rodríguez De Oliveira (+5:37,58). En Máster 50, Juan Pedro Trujillo Hernández se llevó la etapa en 2:58:53,41, con Roberto Fontán Troncoso (+9:32,19) y Francisco Muñoz González (+11:36,33) completando los puestos de honor. En Pareja Masculina, Carlos Herrero Pérez y Óscar Herrero Pérez certificaron su superioridad con 3:23:42,05. Sergio Martín Brito y Jesús Arturo Bracho Benítez fueron segundos a 3:08,97 y Marcos López Mallo y Alberto Candal Viqueira terceros a 12:27,90. Con Lalín, la Volta a Galicia BTT 2026 se despide tras cuatro días de puro BTT gallego, con recorridos exigentes, afición en las cunetas y un pelotón que ha dejado el listón muy alto para 2027.