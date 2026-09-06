Piñor corona a García y Seijas en la dura etapa reina de la Volta a Galicia

La localidad orensana de Piñor acogió este sábado la tercera jornada de la Volta Galicia BTT 2026, una etapa reina que puso a prueba la resistencia y fortaleza de los participantes. Tras un exigente trazado montañoso, la prueba dejó grandes exhibiciones individuales y consolidó el liderato en las principales categorías. En Élite-Sub23 Masculino, Alejandro García Vázquez firmó un triunfo inapelable cruzando la meta en solitario con 2:51:48,78. Le siguió Roberto Bou Martín a +1:10,30, mientras que Esteban Martín Baena fue tercero a +3:27,33. En Élite-Sub23 Femenino, Tamara Seijas Fernández exhibió su autoridad ganando con un tiempo de 3:39:22,85. Noa Rodríguez Sobrado fue segunda (+6:01,16) y María Reyes Murillo Nogales fue tercera (+13:39,52). En el resto de las divisiones, los ganadores de la jornada en este duro recorrido montañoso fueron Manuel Ángel Parada Folgar en Master 30 (3:23:04,28), Uxío Canosa Canosa en Master 40 (3:16:07,67) y Juan Pedro Trujillo Hernández en Master 50 (3:26:48,81). La dupla integrada por Carlos Herrero Pérez y Óscar Herrero Pérez se impuso en Pareja Masculina (3:48:37,75). Tras superar Piñor, los ciclistas afrontarán hoy la jornada definitiva para coronar a los campeones en una etapa que tendrá su meta en Lalín, epicentro del ciclismo de montaña gallego.