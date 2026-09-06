El Lalín inicia la liga en Barrerio sin Brais Vila ni Mesfin, lesionados

El Club Deportivo Lalín arranca hoy en Vigo la liga en su regreso a Tercera. Y lo hace en uno de los campos con más solera del fútbol gallego, Barreiro, frente al Gran Peña (18.00 horas). Empieza lo serio para los de Iván Carril tras una pretemporada que, en palabras del propio técnico, deja «buenas sensaciones» tanto en resultados como en juego. El preparador rojinegro llega con ganas: «Llevamos tiempo preparándonos para ello y con muchas ganas, mucha ilusión», reconoce. El equipo ha completado una buena puesta a punto y ahora quiere trasladar esa idea a la competición.

Para la primera jornada, Carril no podrá contar con todos. Es baja segura Brais Villa, lesionado durante la pretemporada, y tampoco estará disponible Mesfin que afronta una operación programada. El resto de la plantilla está a disposición, pendiente de alguna molestia de última hora que se evaluará. Enfrente estará un Gran Peña muy renovado. «Es un equipo con gente muy joven, ha renovado un montón la plantilla», analiza Carril. Un conjunto de presupuesto bajo pero muy atractivo por el escaparate que supone Barreiro. Han apostado por futbolistas de División de Honor de la zona de Vigo y jugadores que vienen de hacer números en Preferente. «Seguro que van a ser muy valientes, con mucho talento y una propuesta ofensiva», advierte. El Lalín quiere ser reconocible. Tener balón, ser valiente y no vivir cerca de su área. Aunque sabe que en Barreiro tocará sufrir por momentos ante el buen trato de balón del rival.