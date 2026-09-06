Fútbol / Tercera Federación
Encuentro de dos aspirantes a todo en el Novo Municipal de A Estrada
El Estradense busca en casa los tres primeros puntos ante la Sarriana de Alberto Mariano
Vuelve el fútbol de Tercera a A Estrada. Y lo hace a lo grande. La primera jornada de Liga enfrenta esta tarde en el Novo Municipal (19.00 horas) a dos de los gallos de la categoría, Club Deportivo Estradense y SD Sarriana. Un clásico moderno de la categoría, un duelo entre dos favoritos al ascenso que llega, eso sí, demasiado pronto para ambos contendientes.
Manuti, técnico del conjunto estradense, no podrá contar con todos sus efectivos para el estreno. El cuadro local llega lastrado por las bajas. A las ya conocidas de Anxo, Marcos y Landeira, esta última arrastrada desde la pasada temporada, se suma ahora la de Migui, que será duda hasta última hora y apunta a perderse el choque. Con todo, el entrenador de los rojillos confía en el bloque que ha completado la pretemporada.
El partido tiene todos los alicientes. Dos proyectos ambiciosos, dos aficiones que responden y dos equipos que se conocen a la perfección. «Es un duelo muy bonito, Sarriana-Estradense, dos favoritos a todo, pero llega muy pronto para los dos equipos», reconoce Manuti. Será, como casi siempre en la jornada inaugural, un partido de ilusión, de toma de contacto con la categoría y en el que, advierte, acabará imponiéndose quien menos errores cometa.
Enfrente estará una Sarriana recién descendida y con la clara intención de regresar cuanto antes a Segunda Federación. Los de Sarria, dirigidos por un viejo conocido como Alberto Mariano, han confeccionado una plantilla para volver a subir y mantienen ese gen competitivo que les caracteriza. «Creo que es uno de los mejores equipos que hay en la categoría y si no estamos bien, evidentemente nos va a ganar», avisa el técnico local.
El Estradense, por su parte, no va a cambiar su libreto. La idea es la de siempre, ser valiente, propositivo y buscar la victoria desde el primer minuto. «Vamos a plantear el partido como siempre. A ganar, a ser valientes», asegura Manuti. Eso sí, consciente de los riesgos que asume su equipo, incide en la necesidad de estar muy bien ordenado atrás para que los errores no se paguen caros y, sobre todo, de estar certero en los últimos metros. «Intentar estar certero en las situaciones que tengamos e intentar materializarlas. Creo que es lo importante». A Estrada espera un gran ambiente para recibir a uno de los grandes de la liga. Primer partido, primer test de nivel y primeros tres puntos en juego en un partido donde se espera una muy buena entrada en las gradas.
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