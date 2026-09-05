Tamara Seijas y Miguel Muñoz se imponen en la segunda etapa

La lalinense Tamara Seijas y el cordobés Miguel Muñoz se impusieron este viernes en la exigente segunda etapa de la Volta Galicia BTT 2026, una jornada caracterizada por un recorrido rompepiernas a través de la comarca de A Ulloa que ha dejado las clasificaciones al rojo vivo. La prestigiosa competición de ciclismo de montaña encara su recta final este fin de semana, continuando este sábado con la disputa de la tercera etapa en el municipio de Piñor y culminando el domingo con el desenlace definitivo en Lalín.

En la categoría Élite-Sub23 masculina, Miguel Muñoz firmó un triunfo espectacular tras un apretado y agónico esprint en los metros finales con Roberto Bou. Muñoz detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 2:24:09.00, superando a Bou por apenas dos segundos de diferencia en una llegada de infarto. El podio de la jornada lo completó el voluntarioso Alejandro García Vázquez.

Por su parte, la categoría Élite-Sub23 femenina tuvo como protagonista absoluta a Tamara Seijas Fernández, que dominó la carrera con una autoridad incontestable. Seijas impuso un ritmo fortísimo desde el inicio, marcando un tiempo intermedio de 2:09:05.36 y completando el trazado con un registro final de 3:01:24.95. La ciclista dezana sentenció la jornada con una ventaja abismal sobre sus rivales directas: María Reyes Murillo Nogales finalizó en la segunda posición a más de trece minutos de la cabeza, seguida por Noa Rodríguez Sobrado, que se subió al tercer cajón del podio. La corredora Cristina Morán Roza se adjudicó la cuarta posición de la etapa.Asimismo, la modalidad de Etapa Suelta ofreció un gran espectáculo con la victoria contundente de Diego Marnotes Nogueira, que paró el reloj en 2:36:25.11. Marnotes exhibió una enorme superioridad en el terreno gallego y aventajó con total claridad a David Varela Sánchez, segundo clasificado a treinta minutos del líder, y a Javier Otero Espiñeira, que cerró el podio en la tercera posición.

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Tras este importante esfuerzo y sin apenas margen para la recuperación física, el pelotón de la Volta Galicia BTT afrontará este sábado una tercera etapa en los técnicos caminos de Piñor, considerada clave por los equipos para perfilar las clasificaciones generales antes del cierre. La ronda autonómica pondrá su broche de oro definitivo el domingo con la cuarta etapa con salida y llegada en Lalín, territorio que decidirá los títulos de los nuevos reyes del BTT en la comunidad de esta temporada oficial.