Nueva temporada
El A Estrada Basket organiza un partido de cinco horas
Redacción
El A Estrada Basket celebrará el 12 de septiembre en el pabellón Coto Ferreiro Las 5 del A Estrada Basket, una jornada que reunirá a jugadores de todas las categorías del club, desde minibasket hasta sénior.
La actividad girará en torno a un único partido continuo de cinco horas entre dos equipos, amarillo y naranja, con rotaciones constantes para permitir la participación de entre 120 y 140 jugadores. La organización pretende que en todo momento haya representación de las diferentes categorías sobre la pista.
Más allá de la competición, el club busca convertir la jornada en un punto de encuentro para toda su familia, con música, zona social, avituallamiento y servicio de fisioterapia y recuperación. También habrá actividades relacionadas con la fotografía y el vídeo para acompañar el desarrollo del evento.
Los participantes recibirán una camiseta oficial diseñada para la ocasión, mientras que la inscripción tendrá un precio de 5 euros para los socios y 10 para los no socios. La jornada comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta aproximadamente las 19.00.
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