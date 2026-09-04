Sporting Estrada y Lamela, con el objetivo de la permanencia

Sporting Estrada y Lamela inician la temporada en Primera Autonómica el próximo domingo y lo hacen con el mismo objetivo, conseguir la permanencia en una categoría siempre dura. A pesar de que solo unos pocos kilómetros separan los campos de ambos equipos, esta temporada jugarán en grupos diferentes. Los estradenses, ahora con Fon Chedas en el banquillo, jugarán en el grupo de Pontevedra, mientras que los trasdezanos, de nuevo con Adrián Fuentes al frente, serán los «invitados» en el grupo ourensano.

El Sporting ha perdido a gente importante como Arturo, Barruso o Rafa pero se ha reforzado con Luis para la portería y con los jóvenes Mauro Rivadulla, Álvaro, Brais Rendo, Anxo Paz y Pablo Devesa. «Estoy contento con la plantilla. Hemos incorporado gente joven y solo tenemos cuatro o cinco por encima de los 30», manifestó Fon al analizar una plantilla fomada íntegramente por estradenses. «Intentaremos ser un equipo protagonista con el balón y bonito de ver pero también seremos un equipo capaz de adaptarse al rival y al terreno de juego», manifestó.

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El Lamela por su parte ha realizado ocho fichajes tras su brillante ascenso del año pasado, apostando por jugadores en muchos casos con experiencia en la categoría: Cherokee, Jorge Medina, Anxo Casal, Hugo Nebra, Álex Bragaña, Manuel Carrera, Víctor Vilariño y Fer Iglesias. «No conocemos mucho este grupo, aunue sí sabemos que tendremos rivales muy duros físicamente», apuntó Fuentes, quien destaca la ilusión que reina en el club después de volver a Primera catorce años después.