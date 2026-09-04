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Lalín abre su escuela de ajedrez en el mes de octubre

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redacción

Lalín

La Escola de Xadrez de Lalín abrirá el 6 de octubre de 2026 su curso en el Espazo Xove de la mano del excampeón gallego Juan Roberto Patiño Romaris. Las clases semanales irán hasta junio de 2027 los martes lectivos. Habrá tres niveles: iniciación (16.00 horas, 20 euros), medio (17.30 horas, 25 euros) y club (19.00 horas, 30 euros). El pago es trimestral en la entidad Caixa Rural Galega y hay descuento familiar del 50 por ciento. Inscripciones en la dirección electrónica de escuadeadejedrezlalin@gmail.com o llamando al número 651365375.

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