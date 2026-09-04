Fútbol / Tercera FG
El derbi entre el Bandeira y el Berres acapara el inicio de la liga regular
redacción
La competición de la Tercera Futgal (Santiago, Grupo 3) arranca el 27 de septiembre su temporada 2026-2027 con una primera jornada liguera de máxima rivalidad local en el caso de Deza y Tabeirós-Montes. La delegación compostelana no ha confirmado todavía los horarios definitivos, pero sí los escenarios de los emparejamientos, concentrando la atención en el estreno de los principales clubes de ambas comarcas, que afrontan sus objetivos competitivos en esta fecha inaugural. El duelo más destacado de este comienzo liguero será el derbi intercomarcal directo entre la S.D. Bandeira y el C.D. Berres, programado en el campo de A Gandareira. De forma simultánea, el Vilatuxe F.C. debutará como local en el campo de San Lorenzo recibiendo al A.C.U.D. Campo Rapado, mientras que la S.D. Cruces iniciará su andadura liguera esta temporada ante su afición en el Municipal de O Camballón frente al Atlético Eter.
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