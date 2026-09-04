El CNS A Estrada conquista cinco medallas en el Campeonato de España de salvamento y socorrismo de playa

La playa de Razo (Carballo) acogió la última jornada del Campeonato de España de salvamento y socorrismo de playa en las categorías juvenil y júnior, una competición celebrada los días 1, 2 y 3 de septiembre en la que el Club Natación y Salvamento (CNS) A Estrada ha firmado una destacada actuación. El torneo ha reunido a 360 deportistas procedentes de 42 clubes de diez comunidades autónomas de todo el país.

El bagaje del club estradense concluye con un total de cinco metales —dos platas y tres bronces— repartidos entre sus equipos masculino y femenino.

Categorías júnior y juvenil

En la categoría júnior masculina, el combinado formado por Nico Baños, Andrés Carballeda, Xabi Casal y Roi Loureiro logró subirse al tercer escalón del podio en dos ocasiones, consiguiendo la medalla de bronce tanto en el relevo de salvamento con tubo de rescate como en el relevo sprint.

Por su parte, la representación femenina del club cosechó grandes éxitos en la categoría juvenil. La pareja integrada por Paula Pena y Ángela Trigo se proclamó subcampeona de España tras colgarse la medalla de plata en la prueba de rescate con tabla. El equipo femenino completó su gran actuación con otra medalla de plata en el relevo de rescate con tubo de salvamento —formado por Paula Pena, Ángela Trigo, Leila Suárez y Daniella Cervela— y un bronce en el relevo sprint con estas mismas cuatro deportistas.

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Tras la cita nacional en la playa de Razo, el CNS A Estrada ya mira hacia su próximo compromiso organizativo. El próximo 12 de septiembre, el club albergará el IV Open Australianas y Banderas en las instalaciones de la piscina municipal de A Estrada, un evento que prevé reunir a más de 170 deportistas.