Fútbol | Tercera División
Migui regresa al Estradense
"Había algunas ofertas de categorías superiores pero prefiero estar disfrutando un año con la gente que me quiere y donde la afición me apoya"
El Estradense realizó sobre la bocina la inscripción del centrocampista Miguel Ángel Fernández Rodríguez, más conocido como Migui. El jugador de O Carballiño regresa de esta manera al Novo Municipal después de dos años en la Unión Deportiva Ourense, equipo con el que logró el ascenso a Segunda RFEF y el año pasado a Primera RFEF. En pretemporada y la espera de una renovación con el conjunto ourensano o de una oferta de categoría superior atractiva Migui se sumó a los entrenamientos del Estradense. Finalmente, y a pesar de contar con interés de equipos de Segunda, el mediapunta ha decidido quedarse en el club rojillo.
"Fue verano atípico. Contaba con renovar con el Ourense y seguir en plantilla pero no se dio. Esperé de más por esa confianza que tenía y llegué los últimos días de mercado. El Estradense siempre se portó muy bien conmigo, incluso estuve entrenando aquí para no perder la forma. Sabía que tenía abierta la opción de volver con ellos y, aunque me llegaron algunas ofertas de superior categoría, prefiero estar disfrutando un año con la gente que me quiere y volver a sentirme querido en un equipo de fútbol", manifestó el jugador. "Tengo muchos amigos aquí que tiraron por mí. Ahora tengo ganas de un nuevo reto aquí en A Estrada y de conseguir cosas bonitas por las que llevan varios años peleando. Estoy contento de estar en un sitio donde la afición me apoya".
Miguel será un refuerzo de primer nivel para el equipo de Manuti, El mediapunta llegó al Estradense en la temporada 2021-22 en un año en el que fue de menos a más y terminó ganándose un puesto en el once. Tras una gran temporada en la 2023-24, Migui aceptó una oferta para regresar al UD Ourense, equipo con el que acabó haciendo historia. Ahora regesa a un vestuario que conoce bien y al que aportará experiencia a pesar de sus solo 25 años. El jugador de O Carballiño fue presentado ayer como nuevo jugador del Estradense y estará a disposición de Manuti para el estreno en liga el próximo domingo a las 19.00 horas ante la Sarriana en el Novo Municipal.
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