Entrevista | Manuel González Beceiro "Manuti" Entrenador del Club Deportivo Estradense
«Lo importante es seguir dando pasos hacia delante»
Tras vivir dos play-offs de ascenso consecutivos a Segunda RFEF, el técnico afronta su tercera temporada al frente del equipo rojillo
¿Cómo ha sido el trabajo de pretemporada ahora que quedan pocos días para empezar la competición?
Ha sido un trabajo de adaptación y de carga de minutos. Ha sido una pretemporada un poco atípica, porque hemos tenido muchos partidos. Nos ha servido para probar muchas cosas y, sobre todo, para coger ritmo, que es lo principal. Realmente, la pretemporada no vale para absolutamente nada más que para tener sensaciones, coger ritmo y afrontar de la mejor manera posible el inicio de Liga.
Lo que más ha llamado la atención ha sido vuestro mercado de fichajes. ¿Qué buscaban con esta nueva composición de la plantilla?
Buscábamos gente joven, un cambio respecto al año pasado en ese sentido, con más jugadores jóvenes y gallegos y menos gente de fuera.
¿Cómo valora el equipo que han formado?
Es un equipo joven, como dices, pero nos encanta esa manera de trabajar, tanto a la dirección deportiva como a mí y a la dirección técnica del Estradense. Creemos en esta fórmula. Los resultados dirán después si hemos acertado o no, porque en el fútbol los resultados marcan mucho, evidentemente, pero estamos contentos. Estamos muy contentos con el mercado de fichajes. Sabemos que somos un equipo joven y que en muchos aspectos eso se va a notar, pero también tenemos ilusión, trabajo, profesionalidad y vamos a intentar dar un pasito más. Creo que muchos clubes están apostando por esto. Al final, esta gente que viene de canteras como la del Celta o el Dépor llega muy preparada, sobre todo a nivel de educación deportiva, exigencia, cuidado personal y hábitos de trabajo. El club está dando pasos y eso es lo más importante. La clasificación está bien y llevamos dos años consecutivos jugando el play-off, pero lo que tiene que seguir haciendo el club es dar pasos hacia adelante e intentar no ir hacia atrás.
Además, mantienen una columna vertebral que lleva varias temporadas en el equipo. ¿Era importante conservar esa base?
Sí. Ya te lo he comentado alguna vez: al final tenemos jugadores con experiencia. Hay futbolistas que evidentemente son jóvenes, pero que ya tienen 25 o 26 años, como Porrúa o Raúl, que acumulan dos o tres play-offs a sus espaldas. Son jugadores contrastados dentro de la categoría. Aunque sean jóvenes, toda esta generación de 2001 que tenemos, con Ángel y otros jugadores, ya lleva varios play-offs en un periodo de tiempo muy corto. Son futbolistas experimentados, aunque sean jóvenes. Estamos contentos.
¿Cómo valora el vestuario que se ha creado? Siempre se ha defendido mucho la importancia del grupo. ¿Se mantiene esa filosofía y qué papel tiene la gente joven?
Es muy importante. La gente joven se está adaptando al vestuario que hay aquí, al núcleo duro que tenemos. Es cierto que siempre vas cambiando algunas piezas, pero se están adaptando. Aquí hay un grupo fantástico, lo sabe todo el mundo. Los jugadores que vienen ya llegan muy predispuestos precisamente a eso. Es uno de los aspectos que nos hace ser competitivos. Aunque económicamente no llegues a algunas cifras, todo suma. Que tanto la gente que sale de aquí como la que llega esté contenta es muy importante para nosotros.
Los fichajes apuntan ya en una dirección. ¿Va a cambiar algo la forma de jugar del Estradense esta temporada o se mantiene la misma idea?
La idea es exactamente la misma: intentar ganar todos los partidos. Desde que llegamos aquí hace dos años hemos intentado cambiar esa mentalidad. Jugamos contra el Compostela, contra el Bergantiños en Copa, contra el Silva, el Viveiro, el Cambados o cualquier otro equipo, y queremos ir a ganar todos los partidos. Vamos a ser ambiciosos en ese sentido, apretar muy arriba, intentar jugar en campo contrario lo máximo posible y crear el mayor número de ocasiones. Evidentemente, tomamos riesgos y tenemos que intentar evitar que los equipos nos busquen las cosquillas. También es cierto que hay que darle una vuelta de tuerca, porque los equipos ya nos conocen, nos respetan mucho más, ya no son tan atrevidos contra nosotros y buscan continuamente nuestras espaldas. Tenemos que adaptarnos para intentar llevar esto adelante. Creo que es lo que también demanda el aficionado. Cada vez hay más gente en el campo. Los resultados van y vienen, pero creo que lo principal es ese carácter competitivo y acostumbrarnos a ganar.
¿Cómo ve la categoría esta temporada? La pérdida de dos equipos importantes puede hacer que esté más igualada.
Sí. El año pasado había dos equipos que tenían una diferencia económica muy grande respecto al resto. La realidad es que en el fútbol el dinero manda. Si tienes dos equipos con cinco veces el presupuesto del resto, o cuatro veces más, eso evidentemente acaba teniendo mucho peso. Ahora han desaparecido esos dos equipos y es cierto que la categoría está mucho más apretada. Hay clubes que tienen más dinero que otros, pero las diferencias no son tan grandes. Puede haber un 15 o un 20 por ciento más de presupuesto, pero no esas diferencias enormes. Eso hace que este año vaya a haber ocho o diez equipos muy, muy parejos. Es cierto que, para mí, hay dos clubes que tienen una ventaja competitiva por el hecho de contar con un convenio con un equipo de Primera RFEF: la Sarriana y el Somozas. Han podido firmar jugadores relativamente baratos, sub-23, y tener plantillas más largas porque están a caballo entre el Racing de Ferrol y el Somozas, en un caso, y entre el Lugo y la Sarriana, en el otro. Eso les da un puntito más del que podemos tener nosotros, Montañeros, Boiro, Lalín, Celta y todos estos equipos de los que se habla. Pero por el resto creo que estamos todos muy igualados.
A nivel personal, afronta tu tercera temporada. ¿Qué ha aprendido durante estos dos años y con qué se quedas de esta experiencia?
He aprendido muchas cosas. Llegué siendo un entrenador novato, aunque con las ideas muy claras, y creo que eso se sigue manteniendo. Tres años después vas aprendiendo, evidentemente, en la gestión del grupo, en la gestión del vestuario y también a nivel táctico. Vas adaptándote a los jugadores y los jugadores a ti. Ya me conocen y la mayoría de los futbolistas que están aquí saben lo que quiero. Somos un equipo que intenta enfocarse en nosotros mismos y no tanto en el rival. Preparamos de la mejor manera posible nuestro trabajo para que, cuando llegue el fin de semana, independientemente de cómo nos aprieten o de cómo juegue el rival, nosotros tengamos muy claro lo que tenemos que hacer.
¿Está contento con el Estradense que están creando?
Sí, muy contento. De hecho, creo que el club está dando pasos hacia adelante. Ahora por ejemplo se va a cambiar el estadio y el césped. En dos años el club ha vivido una transformación brutal. Es difícil seguir manteniendo estos pasos, pero creo que, cuando cambiemos la iluminación y el césped, va a quedar un campo espectacular, con un gimnasio, una sala de vídeo, nutrición, el trabajo con los GPS y toda la evolución que estamos haciendo. Buscamos ser un equipo más profesional, adaptarnos o parecernos a los equipos más profesionales, llegar a acuerdos con empresas de alimentación y mejorar en todos los aspectos. Lo que ha cambiado es la forma de trabajar y la mentalidad. En dos o tres años hemos ido dando pasos y yo lo único que quiero es seguir avanzando. Después, evidentemente, podemos quedar séptimos, segundos, campeones o décimos, pero creo que si tú vas dando pasos hacia adelante, el resultado deportivo va a acabar llegando.
Queda también el reto de volver a enganchar a la afición. ¿Eso dependerá mucho de los resultados?
Sí, depende de los resultados, pero también depende de todo esto. Al final, la afición normalmente ve las cosas y ve todo el trabajo que hay detrás. Ve que se están haciendo las cosas bien y sabe todo lo que hay detrás. El año pasado hicimos play-off y jugamos dos partidos increíbles en cuanto a estadísticas fuera de casa, pero después no pudo ser. Hay que mejorar para intentar que, evidentemente, hagamos mejores partidos y superemos a los equipos. Creo que la afición, en ese aspecto, quiere ver un trabajo bien realizado y aquí, con todos los cuidados y con todo lo que estamos haciendo, creo que podemos hablar de una temporada ilusionante.
¿El nuevo campo puede ser uno de los grandes alicientes de esta temporada?
Sí. Vamos a tener un cambio de superficie a mitad de año. A nivel deportivo tendremos que adaptarnos, porque vamos a empezar a entrenar en el nuevo campo en octubre o noviembre y tendremos que acostumbrarnos a él. Pero, a nivel de club, de profesionalidad, de capacidad para firmar jugadores y de que el resto de equipos nos vea con otra consideración, el club va a pegar un salto hacia arriba.
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